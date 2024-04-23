Бастрыкину доложат о расследовании ДТП со смертельным исходом на Урале

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела по факту ДТП, в котором житель Свердловской области насмерть сбил 13-летнюю девочку.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, инцидент произошёл вечером 21 апреля. Девочка выгуливала собаку вдоль дороги.

Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобиля и насмерть сбил ребёнка с собакой.

После этого 22-летний свердловчанин скрылся с места ДТП.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сказали в пресс-службе СК.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии в Адыгее, в результате которой погибли три человека, включая 17-летнего подростка.