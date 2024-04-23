Росгвардия задержала в Москве мужчин, выхвативших из машины сумку с деньгами
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале Росгвардии.
По данным ведомства, трое злоумышленников подъехали к остановившемуся на светофоре автомобилю, разбили окно и выхватили из салона сумку с наличными.
«Трое мужчин в возрасте от 27 до 40 лет были задержаны при участии СОБР Росгвардии на юго-востоке столицы», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве мужчины в Москве из-за замечания о неправильной парковке доставили к следователю.