Росгвардия задержала в Москве мужчин, выхвативших из машины сумку с деньгами

В Москве задержали троих мужчин, которые на светофоре разбили окно у автомобиля и со стрельбой выхватили из него сумку с деньгами.

Об этом сообщается в Telegram-канале Росгвардии.

По данным ведомства, трое злоумышленников подъехали к остановившемуся на светофоре автомобилю, разбили окно и выхватили из салона сумку с наличными.

«Трое мужчин в возрасте от 27 до 40 лет были задержаны при участии СОБР Росгвардии на юго-востоке столицы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве мужчины в Москве из-за замечания о неправильной парковке доставили к следователю.