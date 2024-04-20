Подозреваемого в убийстве мужчины в Москве на парковке доставили к следователю
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Об этом сообщает источник RT в правоохранительных органах.
Ранее в Ростовской области задержали подозреваемого по делу об убийстве мотоциклиста из-за парковки на юго-востоке Москвы и двух соучастников. 24-летний Кирилл Ковалёв получил смертельное ранение 17 апреля во время конфликта у подъезда жилого дома.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершённом группой лиц из хулиганских побуждений. Фигурантам грозит до 20 лет заключения.