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Подозреваемого в убийстве мужчины в Москве на парковке доставили к следователю

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Подозреваемого в убийстве мужчины в Москве из-за замечания о неправильной парковке доставили к следователю.
Подозреваемого в убийстве мужчины в Москве на парковке доставили к следователю
  • globallookpress.com

Об этом сообщает источник RT в правоохранительных органах.

Ранее в Ростовской области задержали подозреваемого по делу об убийстве мотоциклиста из-за парковки на юго-востоке Москвы и двух соучастников. 24-летний Кирилл Ковалёв получил смертельное ранение 17 апреля во время конфликта у подъезда жилого дома.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершённом группой лиц из хулиганских побуждений. Фигурантам грозит до 20 лет заключения.

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