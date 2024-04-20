Подозреваемого в убийстве мужчины в Москве на парковке доставили к следователю

Подозреваемого в убийстве мужчины в Москве из-за замечания о неправильной парковке доставили к следователю.

Об этом сообщает источник RT в правоохранительных органах.

Ранее в Ростовской области задержали подозреваемого по делу об убийстве мотоциклиста из-за парковки на юго-востоке Москвы и двух соучастников. 24-летний Кирилл Ковалёв получил смертельное ранение 17 апреля во время конфликта у подъезда жилого дома.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершённом группой лиц из хулиганских побуждений. Фигурантам грозит до 20 лет заключения.