Куренков поблагодарил МЧС Киргизии за помощь для жителей Орска
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Глава МЧС России лично поблагодарил МЧС Кыргызстана за доставленную гумпомощь. В Орске Александр Куренков встретил автоколонну из Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.
В Орск доставили более 170 т предметов первой необходимости и инструментов для ликвидация последствий паводка.
Ранее стало известно, что заявки на оказание материальной помощи в связи с наводнением на текущий момент подали порядка 400 тыс. жителей Оренбургской области.