Куренков поблагодарил МЧС Киргизии за помощь для жителей Орска

Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил МЧС Киргизии за гуманитарную помощь, доставленную в пострадавший от наводнения Орск в Оренбургской области.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Глава МЧС России лично поблагодарил МЧС Кыргызстана за доставленную гумпомощь. В Орске Александр Куренков встретил автоколонну из Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

В Орск доставили более 170 т предметов первой необходимости и инструментов для ликвидация последствий паводка.

Ранее стало известно, что заявки на оказание материальной помощи в связи с наводнением на текущий момент подали порядка 400 тыс. жителей Оренбургской области.