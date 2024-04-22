Заявки на выплаты из-за наводнения подали около 400 тысяч жителей Оренбуржья
- РИА Новости
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС России, указывается, что пострадавшим уже выплатили более 800 млн рублей.
«От того, насколько быстро будут составлены списки и качественно проведена работа по определению нанесённого стихией ущерба, зависит, как скоро население получит полагающуюся помощь», — приводятся в публикации слова главы ведомства Александра Куренкова.
Ранее глава МЧС России сообщил, что пик паводка в Оренбургской области остался позади. Он отметил, что уровень воды в Орске упал почти на пять метров, в Оренбурге — более чем на два метра.