Заявки на выплаты из-за наводнения подали около 400 тысяч жителей Оренбуржья

Заявки на оказание материальной помощи в связи с наводнением на текущий момент подали порядка 400 тыс. жителей Оренбургской области.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС России, указывается, что пострадавшим уже выплатили более 800 млн рублей.

«От того, насколько быстро будут составлены списки и качественно проведена работа по определению нанесённого стихией ущерба, зависит, как скоро население получит полагающуюся помощь», — приводятся в публикации слова главы ведомства Александра Куренкова.

Ранее глава МЧС России сообщил, что пик паводка в Оренбургской области остался позади. Он отметил, что уровень воды в Орске упал почти на пять метров, в Оренбурге — более чем на два метра.