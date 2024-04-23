RT в Telegram
Подпишись

Спасший запертую на балконе в Екатеринбурге пенсионерку действовал без раздумий

Короткая ссылка
Житель Екатеринбурга, спасший запертую на балконе 11-го этажа пенсионерку, сообщил, что действовал без раздумий.

Пожилая женщина оказалась взаперти из-за внука, случайно закрывшего дверь балкона. Чтобы не пугать малыша, входную дверь решили не вскрывать. На помощь пенсионерке пришёл работающий в здании главный инженер управляющей компании, имеющий опыт работы в сфере промышленного альпинизма.

«Я не мог слышать плач ребёнка. Я видел в окно, как он не отходил от бабушки, смотрел на неё и рыдал», — рассказал он.

Пробраться на балкон получилось не сразу — успеху предшествовали две неудачные попытки, — однако в конечном счёте мужчине всё же удалось выдавить окно с помощью отвёртки и открыть дверь изнутри.

Ранее сообщалось, что председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о наезде владельцев СИМ на ребёнка и пенсионерку в Екатеринбурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить