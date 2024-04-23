Спасший запертую на балконе в Екатеринбурге пенсионерку действовал без раздумий

Житель Екатеринбурга, спасший запертую на балконе 11-го этажа пенсионерку, сообщил, что действовал без раздумий.

Пожилая женщина оказалась взаперти из-за внука, случайно закрывшего дверь балкона. Чтобы не пугать малыша, входную дверь решили не вскрывать. На помощь пенсионерке пришёл работающий в здании главный инженер управляющей компании, имеющий опыт работы в сфере промышленного альпинизма.

«Я не мог слышать плач ребёнка. Я видел в окно, как он не отходил от бабушки, смотрел на неё и рыдал», — рассказал он.

Пробраться на балкон получилось не сразу — успеху предшествовали две неудачные попытки, — однако в конечном счёте мужчине всё же удалось выдавить окно с помощью отвёртки и открыть дверь изнутри.

Ранее сообщалось, что председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о наезде владельцев СИМ на ребёнка и пенсионерку в Екатеринбурге.