Спасший запертую на балконе в Екатеринбурге пенсионерку действовал без раздумий
Пожилая женщина оказалась взаперти из-за внука, случайно закрывшего дверь балкона. Чтобы не пугать малыша, входную дверь решили не вскрывать. На помощь пенсионерке пришёл работающий в здании главный инженер управляющей компании, имеющий опыт работы в сфере промышленного альпинизма.
«Я не мог слышать плач ребёнка. Я видел в окно, как он не отходил от бабушки, смотрел на неё и рыдал», — рассказал он.
Пробраться на балкон получилось не сразу — успеху предшествовали две неудачные попытки, — однако в конечном счёте мужчине всё же удалось выдавить окно с помощью отвёртки и открыть дверь изнутри.
Ранее сообщалось, что председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о наезде владельцев СИМ на ребёнка и пенсионерку в Екатеринбурге.