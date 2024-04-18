Бастрыкину доложат о наезде владельцев СИМ на ребёнка и женщину в Екатеринбурге
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Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По имеющейся информации, оба инцидента произошли 16 апреля.
В первом случае школьник, управляя электросамокатом, сбил восьмилетнего ребёнка.
Во втором происшествии гражданин на моноколесе потерял равновесие и упал на пожилую женщину.
Ребёнок и пенсионерка были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в Ижевске на некоторых общественных территориях будет запрещено ездить на электросамокатах.