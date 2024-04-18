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Бастрыкину доложат о наезде владельцев СИМ на ребёнка и женщину в Екатеринбурге

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Екатеринбурге, в которых пострадали ребёнок и пенсионерка.
Бастрыкину доложат о наезде владельцев СИМ на ребёнка и женщину в Екатеринбурге
  • © СК РФ

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, оба инцидента произошли 16 апреля.

В первом случае школьник, управляя электросамокатом, сбил восьмилетнего ребёнка.

Во втором происшествии гражданин на моноколесе потерял равновесие и упал на пожилую женщину.

Ребёнок и пенсионерка были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Ижевске на некоторых общественных территориях будет запрещено ездить на электросамокатах.

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