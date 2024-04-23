Собянин рассказал о ходе реализации программы реновации в Академическом районе

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о темпах реализации программы реновации в Академическом районе столицы.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В неё включено 19 домов. Из 4,3 тыс. участников программы новые квартиры получили уже свыше 3 тыс. жителей района», — написал Собянин.

Он также отметил, что 577 квартир готовы в жилом комплексе на Новочерёмушкинской улице.

На улице Кедрова завершается строительство ещё одной новостройки.

Ранее сообщалось, что в Бабушкинском районе Москвы построили дом по программе реновации.