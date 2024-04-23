На северо-востоке Москвы возвели дом по программе реновации
- РИА Новости
Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Жилой дом на 140 квартир на улице Ленская состоит из двух секций с подземной парковкой.
На первом этаже разместятся магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и секции для детей.
Также благоустроена территория с детскими и спортивными площадками, местами для отдыха.
Ранее сообщалось, что в московском районе Коптево возведут дом в рамках программы реновации.