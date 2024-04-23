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На северо-востоке Москвы запустят производство ортопедических изделий

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Производство ортопедических изделий появится в московском районе Северный, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
На северо-востоке Москвы запустят производство ортопедических изделий
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

«Город заключил с инвестором договор аренды земельного участка для строительства промышленного объекта по ставке один рубль в год», — сказал Ефимов.

Он также отметил, что новое производство создаст 60 профильных рабочих мест.

Как в свою очередь добавил глава Департамента городского имущества Максим Гаман, площадь производства ортопедических изделий составит 2,2 тыс. кв. м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что «Московская техническая школа» (МТШ) запустила новую образовательную программу под названием «Новые производственные технологии».

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