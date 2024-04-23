RT: подозреваемый в нападении в Карачаево-Черкесии якобы пошёл в мечеть и пропал

Один из подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаево-Черкесии пошёл якобы в мечеть, а затем пропал.

Об этом RT сообщила мать Казбека Джазаева. По её словам, он ушёл днём 21 апреля, с тех пор она его не видела. Сын живёт с ней в посёлке Правокубанском.

Женщина утверждает, что у Казбека с мая прошлого года частичная потеря памяти, ему дали третью группу инвалидности.

Ещё один подозреваемый, Руслан Семёнов, живёт напротив и тоже посещает мечеть, рассказала женщина.

22 апреля в Карачаево-Черкесии двое полицейских погибли, один получил ранения при обстреле наряда патрульно-постовой службы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Пятеро подозреваемых в обстреле наряда ППС объявлены в розыск.