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Путин провёл встречу с новым главой Верховного суда России Подносовой

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Президент России Владимир Путин 23 апреля провёл встречу с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин провёл встречу с новым главой Верховного суда России Подносовой
  • РИА Новости

Подносова заняла должность председателя Верховного суда в соответствии с решением Совета Федерации от 17 апреля. Путин подчеркнул, что на неё возложена важная миссия.

«Это очень важная — даже не должность, важная миссия, потому что это отдельная ветвь власти в стране и очень важная составляющая всего государственного устройства», — сказал он.

Ранее Подносова сообщила, что в новых территориях России уже назначены 500 федеральных судей.

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