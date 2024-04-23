Путин провёл встречу с новым главой Верховного суда России Подносовой

Президент России Владимир Путин 23 апреля провёл встречу с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Подносова заняла должность председателя Верховного суда в соответствии с решением Совета Федерации от 17 апреля. Путин подчеркнул, что на неё возложена важная миссия.

«Это очень важная — даже не должность, важная миссия, потому что это отдельная ветвь власти в стране и очень важная составляющая всего государственного устройства», — сказал он.

Ранее Подносова сообщила, что в новых территориях России уже назначены 500 федеральных судей.