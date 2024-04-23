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Минздрав: в Курганской области из-за паводков госпитализировали 85 человек

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Медицинскую помощь получили более 330 жителей Курганской области, пострадавших из-за последствий паводка, 85 из них госпитализировали.
Минздрав: в Курганской области из-за паводков госпитализировали 85 человек
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России по итогам совещания главы ведомства Михаила Мурашко по работе систем здравоохранения регионов в условиях паводков.

«В Курганской области, по данным региона, риск подтопления медицинских организаций отсутствует, работают 28 прививочных бригад, прошли вакцинацию свыше 17 тыс. человек. Медицинская помощь оказана 331 человеку, из них 85 человек госпитализированы», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Курганской области остаются подтопленными 2161 жилой и 3405 дачных домов.

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