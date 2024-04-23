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В Минпросвещения рассказали подробности об уроке семьеведения

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Зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев заявил, что в нижнюю палату парламента поступило множество вопросов от родителей по поводу урока семьеведения. Депутат собрал обращения и переслал их в Минпросвещения.
В Минпросвещения рассказали подробности об уроке семьеведения
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В министерстве ответили, что учить семьеведению будут в 10-х и 11-х классах. Программу курса разработали во внеурочной и других формах. Подготовить учебно-методические материалы предполагается только после разработки самой программы с учётом опыта уроков «Разговоры о важном».

«Важным аспектом успешного введения курса «Семьеведение» в образовательный процесс является обеспечение соответствующей подготовки педагогических работников, реализующих указанный курс», — уточнили в ведомстве.

В курс вошло около 20 тем, в том числе семейные ценности и традиции, семейный климат, праздники, игры в семье, которые объединяют.

Ранее сообщалось, что на уроке «Разговоры о важном» школьники обсудили День весны и труда.

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