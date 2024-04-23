В Курганской области суд вынес приговор виновнику ДТП с двумя погибшими

Суд признал жителя Курганской области виновным в ДТП, в результате которого погибли два человека, и приговорил к двум с половиной годам в колонии-поселении.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал областной судебной системы.

«Далматовским районным судом Курганской области постановлен обвинительный приговор в отношении зауральца, который, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть двух лиц», — сказано в тексте.

Кроме того, осуждённому запретили управлять транспортом в течение трёх лет и постановили взыскать денежную компенсацию морального вреда в размере 1,7 млн рублей.

Ранее суд Можги (Удмуртия) признал виновным 33-летнего местного жителя в гибели подростка в результате ДТП.