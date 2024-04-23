Москва реализовала на электронных торгах 134 участка под ИЖС за год

Заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала, что за год столица реализовала на электронных торгах 134 участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) общей площадью более 19 га.

Об этом информирует НСН.

В торгах за год приняли участие порядка 1,7 тыс. человек, отметила глава департамента.

Багреева уточнила, что часть участков была продана, часть — сдана в аренду.

Все договоры по результатам торгов на Инвестиционном портале Москвы заключаются онлайн с помощью электронной подписи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте популярности в 2023 году столичных земельно-имущественных торгов на 54% по сравнению с 2022 годом.