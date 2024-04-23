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Москва реализовала на электронных торгах 134 участка под ИЖС за год

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Заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала, что за год столица реализовала на электронных торгах 134 участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) общей площадью более 19 га.
Москва реализовала на электронных торгах 134 участка под ИЖС за год
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

В торгах за год приняли участие порядка 1,7 тыс. человек, отметила глава департамента.

Багреева уточнила, что часть участков была продана, часть — сдана в аренду.

Все договоры по результатам торгов на Инвестиционном портале Москвы заключаются онлайн с помощью электронной подписи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте популярности в 2023 году столичных земельно-имущественных торгов на 54% по сравнению с 2022 годом.

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