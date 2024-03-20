Собянин заявил о росте популярности земельно-имущественных торгов в Москве
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Такой рост — результат поддержки инвестиционной активности со стороны города, в том числе развития цифровых сервисов. Сегодня участвовать в торгах можно не выходя из дома — процедура проходит онлайн», — сказал Собянин.
Как отметил мэр, в 2023 году в торгах приняли участие 104 тыс. юридических лиц, бизнесменов и жителей города.
За десять лет продажи городской недвижимости выросли в 13 раз.
Ранее сообщалось, что в Москве выставили на торги коммерческое помещение свободного назначения у станции метро «Сухаревская» в Центральном административном округе столицы.