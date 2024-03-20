RT в Telegram
Подпишись

Собянин заявил о росте популярности земельно-имущественных торгов в Москве

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте популярности в 2023 году столичных земельно-имущественных торгов на 54% по сравнению с 2022 годом.
Собянин заявил о росте популярности земельно-имущественных торгов в Москве

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Такой рост — результат поддержки инвестиционной активности со стороны города, в том числе развития цифровых сервисов. Сегодня участвовать в торгах можно не выходя из дома — процедура проходит онлайн», — сказал Собянин.

Как отметил мэр, в 2023 году в торгах приняли участие 104 тыс. юридических лиц, бизнесменов и жителей города.

За десять лет продажи городской недвижимости выросли в 13 раз.

Ранее сообщалось, что в Москве выставили на торги коммерческое помещение свободного назначения у станции метро «Сухаревская» в Центральном административном округе столицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить