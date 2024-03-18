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Москва выставила на торги помещение в ЦАО

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В Москве выставили на торги коммерческое помещение свободного назначения у станции метро «Сухаревская» в Центральном административном округе столицы.
Москва выставила на торги помещение в ЦАО
  • РИА Новости

Это объект с тремя комнатами и подсобными помещениями общей площадью 111 кв. м, информирует НСН.

«Будущий собственник сможет использовать его по своему усмотрению: открыть культурно-досуговое учреждение, офис, предприятие сферы услуг или торговли», — прокомментировал глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Аукцион пройдёт в онлайн-формате на электронной торговой площадке «Росэлторг». Заявки на участие принимают до 26 марта.

Ранее сообщалось, что на городские торги выставили два исторических здания — в Хамовническом и Басманном районах Москвы.

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