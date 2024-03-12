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В Москве на торгах реализуют два исторических здания

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Два исторических здания в Хамовниках и Басманном районе Москвы выставили на городские торги.

Об этом информирует НСН.

«Оба здания признаны объектами культурного наследия, поэтому победителям предстоит отреставрировать их и приспособить для современного использования», — рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Первый лот — «Жилой дом Ремесленно-технического училища Общества распространения технических знаний» в Большом Саввинском переулке. Здание построено в 1880 году по проекту архитектора Сергея Залесского.

Второй объект располагается на Бакунинской улице. Это памятник регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII век».

Оба здания в настоящее время не используются.

Заявочные кампании по лотам завершатся 14 и 21 марта. Торги пройдут 26 марта и 2 апреля.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве в прошлом году восстановили 344 ветхих строения.

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