Колокольцев представит к награждению полицейских, спасших ребёнка в Забайкалье

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение представить к награждению полицейских из Забайкалья, которые спасли ребенка, оказавшегося на льдине посреди реки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Об этом информирует МВД Медиа.

Она рассказала, что, рискуя своей жизнью, начальник отдела уголовного розыска майор полиции Николай Димов и заместитель начальника полиции по охране общественного порядка подполковник полиции Алексей Раковский спасли ребёнка, который оказался на льдине посреди реки Унда.

Колокольцев принял решение обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о награждении госнаградами сотрудников МО МВД России «Балейский».

Волк уточнила, что, подъехав к берегу, полицейские увидели бурные потоки воды и ребёнка, который кричал, что его сносит течением. Они вызвали на место происшествия спасателей, после чего бросились в ледяную воду.

Полицейские взяли его на руки и, передвигаясь по льдинам, выбрались на островок суши под мостом. После этого спасатели спустили им автолестницу, по которой Димов и Раковский подняли мальчика.

11 апреля Волк заявила, что Колокольцев представит к награждению полицейских из Иркутской области, спасших провалившегося под лёд рыбака в Ангарске.