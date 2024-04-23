Колокольцев представит к награждению полицейских, спасших ребёнка в Забайкалье
Об этом информирует МВД Медиа.
Она рассказала, что, рискуя своей жизнью, начальник отдела уголовного розыска майор полиции Николай Димов и заместитель начальника полиции по охране общественного порядка подполковник полиции Алексей Раковский спасли ребёнка, который оказался на льдине посреди реки Унда.
Колокольцев принял решение обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о награждении госнаградами сотрудников МО МВД России «Балейский».
Волк уточнила, что, подъехав к берегу, полицейские увидели бурные потоки воды и ребёнка, который кричал, что его сносит течением. Они вызвали на место происшествия спасателей, после чего бросились в ледяную воду.
Полицейские взяли его на руки и, передвигаясь по льдинам, выбрались на островок суши под мостом. После этого спасатели спустили им автолестницу, по которой Димов и Раковский подняли мальчика.
11 апреля Волк заявила, что Колокольцев представит к награждению полицейских из Иркутской области, спасших провалившегося под лёд рыбака в Ангарске.