Глава МВД представит к награждению спасших рыбака в Иркутской области полицейских
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Колокольцев решил обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о награждении старшего сержанта полиции Ивана Шолохова и младшего сержанта полиции Вячеслава Пупыкина. Он призвал наградить их медалью «За спасение погибавших».
По данным ведомства, полицейские по рыхлому льду подползли к воде, взяли рыбака за руки и вытащили из полыньи. После этого они и работники экстренных служб перенесли пострадавшего на берег, где передали медикам.
«Проявившие свои лучшие профессиональные и человеческие качества сотрудники будут представлены министром к награждению госнаградами», — заявила Волк.
В конце марта сообщалось, что внедорожник провалился под лёд на Байкале, женщина погибла.