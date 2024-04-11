Глава МВД представит к награждению спасших рыбака в Иркутской области полицейских

Глава МВД Владимир Колокольцев представит к награждению полицейских из Иркутской области, спасших провалившегося под лёд рыбака в Ангарске.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев решил обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о награждении старшего сержанта полиции Ивана Шолохова и младшего сержанта полиции Вячеслава Пупыкина. Он призвал наградить их медалью «За спасение погибавших».

По данным ведомства, полицейские по рыхлому льду подползли к воде, взяли рыбака за руки и вытащили из полыньи. После этого они и работники экстренных служб перенесли пострадавшего на берег, где передали медикам.

«Проявившие свои лучшие профессиональные и человеческие качества сотрудники будут представлены министром к награждению госнаградами», — заявила Волк.

В конце марта сообщалось, что внедорожник провалился под лёд на Байкале, женщина погибла.