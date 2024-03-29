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Внедорожник провалился под лёд на Байкале, женщина погибла

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В районе посёлка Сарма на Байкале внедорожник провалился под лёд, пассажир погибла, водителю удалось спастись, заявило главное управление МЧС по Иркутской области.
Внедорожник провалился под лёд на Байкале, женщина погибла
  • РИА Новости

По представленным данным, толщина льда в месте провала составляет 10 см, а глубина — четыре м.

«Водитель внедорожника, несмотря на наличие запрещающих знаков, ехал по льду водного объекта. В трёх километрах от берега автомобиль провалился в ледовый нажим и затонул», — говорится в сообщении.

Спасатели подняли тело погибшей женщины и передали сотрудникам полиции, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что женщина провалилась под лёд в московском пруду и погибла.

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