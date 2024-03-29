Внедорожник провалился под лёд на Байкале, женщина погибла
- РИА Новости
По представленным данным, толщина льда в месте провала составляет 10 см, а глубина — четыре м.
«Водитель внедорожника, несмотря на наличие запрещающих знаков, ехал по льду водного объекта. В трёх километрах от берега автомобиль провалился в ледовый нажим и затонул», — говорится в сообщении.
Спасатели подняли тело погибшей женщины и передали сотрудникам полиции, проводятся следственные действия.
Ранее сообщалось, что женщина провалилась под лёд в московском пруду и погибла.