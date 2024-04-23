Чемпионат «Абилимпикс» пройдёт на Кубани 23—25 апреля

В Армавире Краснодарского края с 23 по 25 апреля пройдёт чемпионат «Абилимпикс» — соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Об этом сообщает «Кубань 24».

В этом году в региональном турнире примут участие 530 человек в возрасте от 14 до 65 лет.

Участники будут соревноваться в профессиональном мастерстве в 37 компетенциях. Их работу оценят 185 экспертов.

Кроме того, в рамках чемпионата впервые проведут «Фестиваль возможностей» для лиц с тяжёлыми нарушениями развития.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области в 2023 году 9,96 тыс. жителей прошли бесплатное переобучение на новую профессию, в их числе инвалиды, предпенсионеры, участники СВО, безработные, женщины с детьми.