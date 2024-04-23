Чемпионат «Абилимпикс» пройдёт на Кубани 23—25 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24».
В этом году в региональном турнире примут участие 530 человек в возрасте от 14 до 65 лет.
Участники будут соревноваться в профессиональном мастерстве в 37 компетенциях. Их работу оценят 185 экспертов.
Кроме того, в рамках чемпионата впервые проведут «Фестиваль возможностей» для лиц с тяжёлыми нарушениями развития.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области в 2023 году 9,96 тыс. жителей прошли бесплатное переобучение на новую профессию, в их числе инвалиды, предпенсионеры, участники СВО, безработные, женщины с детьми.