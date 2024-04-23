RT в Telegram
Подпишись

Чемпионат «Абилимпикс» пройдёт на Кубани 23—25 апреля

Короткая ссылка
В Армавире Краснодарского края с 23 по 25 апреля пройдёт чемпионат «Абилимпикс» — соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Чемпионат «Абилимпикс» пройдёт на Кубани 23—25 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24».

В этом году в региональном турнире примут участие 530 человек в возрасте от 14 до 65 лет.

Участники будут соревноваться в профессиональном мастерстве в 37 компетенциях. Их работу оценят 185 экспертов.

Кроме того, в рамках чемпионата впервые проведут «Фестиваль возможностей» для лиц с тяжёлыми нарушениями развития.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области в 2023 году 9,96 тыс. жителей прошли бесплатное переобучение на новую профессию, в их числе инвалиды, предпенсионеры, участники СВО, безработные, женщины с детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить