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Генпрокуратура назвала принимаемые антитеррористические меры недостаточными

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Первый замгенпрокурора России Анатолий Разинкин заявил, что в России значительно возросли риски диверсий и терактов.

«Риски совершения диверсий и террористических актов в нашей стране существенно возросли», — цитирует его РИА Новости.

По словам Разинкина, в 2023 году проверяли безопасность мест массового пребывания людей, критически важных объектов — и было выявлено более 200 тыс. нарушений в данной сфере.

Он отметил, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам ещё недостаточны.

В марте директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что террористическая угроза в России сохраняется.

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