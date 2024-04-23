Генпрокуратура назвала принимаемые антитеррористические меры недостаточными

Первый замгенпрокурора России Анатолий Разинкин заявил, что в России значительно возросли риски диверсий и терактов.

«Риски совершения диверсий и террористических актов в нашей стране существенно возросли», — цитирует его РИА Новости.

По словам Разинкина, в 2023 году проверяли безопасность мест массового пребывания людей, критически важных объектов — и было выявлено более 200 тыс. нарушений в данной сфере.

Он отметил, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам ещё недостаточны.

В марте директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что террористическая угроза в России сохраняется.