ФСБ задержала в Брянске сторонника украинских националистов, готовившего теракт

Федеральная служба безопасности пресекла теракт в Брянске, который готовился сторонником украинских националистов.

Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как сказано в заявлении ведомства, задержан гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещённой в России террористической организации принимал участие в подготовке теракта.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники УФСБ России по ЛНР задержали гражданина Украины, который собирал данные о местах дислокации российских войск для ВСУ.