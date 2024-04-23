ФСБ задержала в Брянске сторонника украинских националистов, готовившего теракт
Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Как сказано в заявлении ведомства, задержан гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещённой в России террористической организации принимал участие в подготовке теракта.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сотрудники УФСБ России по ЛНР задержали гражданина Украины, который собирал данные о местах дислокации российских войск для ВСУ.