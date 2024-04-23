Большинство россиян проходили тестовые задания при устройстве на работу

Согласно новому исследованию, большинство россиян сталкивались с необходимостью проходить тестовые задания в ходе трудоустройства. Так, 48% респондентов выполняли такие задания редко, а 25%, напротив, часто.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Ещё 27% респондентов признались, что никогда не выполняли тестовые задания для работы.

Мужчины чаще выполняли тестовые задания, чем женщины: 29% и 24% соответственно.

Положительно относятся к тестовому заданию 15% россиян — по их мнению, это облегчает задачу рекрутеру. Ещё 48% россиян уверены, что тестовые задания полезны для обеих сторон. Негативно относятся к тестам 37% респондентов, считая это пустой тратой времени.

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