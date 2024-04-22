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В ЯНАО открыли памятник педагогу Наталье Яптунай

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В селе Гыда Ямало-Ненецкого автономного округа открыли памятник педагогу Наталье Яптунай, заявил глава Тазовского района Виктор Югай.

Об этом сообщает URA.RU.

«В нашей северной Гыде состоялось знаменательное событие — открытие памятника выдающемуся педагогу Наталье Ивановне Яптунай. Бюст установлен в холле Гыданской школы-интерната», — рассказал Югай.

Яптунай более 30 лет работала с детьми тундровиков. Школа-интернат носит её имя.

Церемонию открытия памятника посетила дочь педагога Надежда Романова.

Ранее сообщалось, что памятник бывшему главе конструкторского бюро Миасса академику Виктору Макееву установят в Челябинске.

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