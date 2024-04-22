Количество субъектов МСП в Мурманской области выросло на 4,3%

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области составило почти 26 тыс., что на 4,3% выше уровня 2023 года.

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на губернатора Андрея Чибиса.

В прошлом году на развитие и меры поддержки предпринимательства власти направили около 300 млн рублей.

«Все вместе стараемся и продолжим стараться, чтобы бизнесу у нас было комфортно, потому что это вопрос самореализации людей, зарплат и рабочих мест, которые создаются на нашей территории», — отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что представители малого и среднего бизнеса Московской области получили почти 10 млрд рублей поддержки в рамках льготных микрозаймов и поручительств в 2023 году.