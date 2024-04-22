Количество субъектов МСП в Мурманской области выросло на 4,3%
Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на губернатора Андрея Чибиса.
В прошлом году на развитие и меры поддержки предпринимательства власти направили около 300 млн рублей.
«Все вместе стараемся и продолжим стараться, чтобы бизнесу у нас было комфортно, потому что это вопрос самореализации людей, зарплат и рабочих мест, которые создаются на нашей территории», — отметил глава региона.
Ранее сообщалось, что представители малого и среднего бизнеса Московской области получили почти 10 млрд рублей поддержки в рамках льготных микрозаймов и поручительств в 2023 году.