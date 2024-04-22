Административное здание загорелось в Югре, пострадал один человек
- РИА Новости
Как рассказали в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре поступило в 21:50 по местному времени (19:50 мск. — RT).
«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит административное здание на площади 1050 кв. м», — отмечается в сообщении.
Спустя девять минут поступила информация, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 440 кв. м.
Ранее стало известно о пожаре на заводе в Воронеже, в результате которого пострадали два человека.