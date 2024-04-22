Фонд президентских грантов оценит итоги более 4 тысяч проектов 2023 года
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
«В оценке участвуют независимые эксперты, представители региональных органов исполнительной власти, ОП и НКО, люди с активной жизненной позицией и благополучатели поддержанных проектов», — рассказали в организации.
По итогам оценки определят успешные, удовлетворительные и неудовлетворительно реализованные проекты.
Результаты повлияют на шансы организации получить поддержку в дальнейших конкурсах фонда.
Порядок действий и развёрнутое описание методики независимой оценки размещены на сайте фонда президентскиегранты.рф.
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