Фонд президентских грантов оценит итоги более 4 тысяч проектов 2023 года

Независимую оценку результатов более 4 тыс. проектов 2023 года проведёт Фонд президентских грантов.

Об этом сообщает Life.ru.

«В оценке участвуют независимые эксперты, представители региональных органов исполнительной власти, ОП и НКО, люди с активной жизненной позицией и благополучатели поддержанных проектов», — рассказали в организации.

По итогам оценки определят успешные, удовлетворительные и неудовлетворительно реализованные проекты.

Результаты повлияют на шансы организации получить поддержку в дальнейших конкурсах фонда.

Порядок действий и развёрнутое описание методики независимой оценки размещены на сайте фонда президентскиегранты.рф.

Ранее в Министерстве информационных технологий и связи Московской области рассказали о выделении первого IT-гранта в 2024 году.