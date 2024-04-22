Форум «МедиаДвиж» состоится 8—11 августа в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
В мероприятии примут участие около 1000 представителей молодёжных и студенческих средств массовой информации в возрасте от 18 до 35 лет.
«Событие будет интересно как опытным специалистам, так и тем, кто только делает первые шаги в этой области. Для участников организуют профессиональные тренинги, лекции, мастер-классы и встречи с известными экспертами», — сказала Сергунина.
Организатор форума — проект «Молодёжь Москвы» столичного Комитета общественных связей и молодёжной политики.
Заявки на участие принимаются онлайн до 8 июня.
Ранее сообщалось, что победитель конкурса молодёжных инициатив на гранты губернатора ЯНАО Владимир Алендаренко снимет фильм о поисковых отрядах.