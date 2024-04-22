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Форум «МедиаДвиж» состоится 8—11 августа в Москве

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Форум Центрального федерального округа «МедиаДвиж» пройдёт в Москве 8—11 августа, заявила заммэра Наталья Сергунина.
Форум «МедиаДвиж» состоится 8—11 августа в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

В мероприятии примут участие около 1000 представителей молодёжных и студенческих средств массовой информации в возрасте от 18 до 35 лет.

«Событие будет интересно как опытным специалистам, так и тем, кто только делает первые шаги в этой области. Для участников организуют профессиональные тренинги, лекции, мастер-классы и встречи с известными экспертами», — сказала Сергунина.

Организатор форума — проект «Молодёжь Москвы» столичного Комитета общественных связей и молодёжной политики.

Заявки на участие принимаются онлайн до 8 июня.

Ранее сообщалось, что победитель конкурса молодёжных инициатив на гранты губернатора ЯНАО Владимир Алендаренко снимет фильм о поисковых отрядах.

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