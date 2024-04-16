В ЯНАО снимут фильм о молодёжных поисковых отрядах

Победитель конкурса молодёжных инициатив на гранты губернатора ЯНАО Владимир Алендаренко снимет фильм о поисковых отрядах.

Об этом сообщает «Ямал 1».

«Съёмки будут проходить в Тверской области, городе Белый. В годы Великой Отечественной войны на всей территории Бельского района шли ожесточённые бои, в которых пали почти 30 тыс. советских солдат и офицеров», — рассказал Алендаренко.

Он также отметил, что в этих местах погибли более 12 тыс. воинов шестого сибирского добровольческого стрелкового корпуса, в котором было много воинов с Ямала.

«Грант поможет нам приобщить молодое поколение к поисковой деятельности и расширить их кругозор, 15 молодых людей получат навыки видеосъёмки, монтажа и смогут впоследствии использовать эти навыки в подготовке собственных материалов и блогинге», — добавил Алендаренко.

Ранее сообщалось, что фильм об экологической экспедиции на Чукотку «Чистая Арктика: на краю Земли» представили на Международной выставке-форуме «Россия».