В Москве рассказали о ходе строительства станции метро «Потапово»

В Москве на станции метро «Потапово» идёт строительство трубопроводов для подключения к централизованному водоснабжению.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметили в комплексе городского хозяйства, в настоящее время завершается прокладка 6,7 км сетей в поселении Сосенском (ТиНАО).

При строительстве применяется открытая прокладка и горизонтально направленное бурение.

Работы планируется завершить летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что Рублёво-Архангельскую линию Московского метрополитена планируют полностью запустить в 2029 году.