В Москве рассказали о ходе строительства станции метро «Потапово»
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Как отметили в комплексе городского хозяйства, в настоящее время завершается прокладка 6,7 км сетей в поселении Сосенском (ТиНАО).
При строительстве применяется открытая прокладка и горизонтально направленное бурение.
Работы планируется завершить летом 2024 года.
Ранее сообщалось, что Рублёво-Архангельскую линию Московского метрополитена планируют полностью запустить в 2029 году.