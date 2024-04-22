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Путин: модернизация БАМа и Транссиба имеет значение для суверенитета России

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Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей имеет огромное значение для суверенитета России.
Путин: модернизация БАМа и Транссиба имеет значение для суверенитета России
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе совместной с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым встрече с ветеранами — строителями БАМа.

Как рассказал Путин, власти намерены реализовать план ускоренной модернизации БАМа и Транссиба на основе передовых технологий.

«Реализация этих планов имеет огромное значение и для укрепления связанности нашей страны, и для укрепления политического и экономического», — заявил российский лидер.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век.

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