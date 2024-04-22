Путин: модернизация БАМа и Транссиба имеет значение для суверенитета России
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе совместной с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым встрече с ветеранами — строителями БАМа.
Как рассказал Путин, власти намерены реализовать план ускоренной модернизации БАМа и Транссиба на основе передовых технологий.
«Реализация этих планов имеет огромное значение и для укрепления связанности нашей страны, и для укрепления политического и экономического», — заявил российский лидер.
Ранее Владимир Путин подчеркнул, что БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век.