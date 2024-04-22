В УрФО обсудили перспективы сотрудничества с Китаем
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральского полпредства.
«Один из крупнейших примеров инвестиционных проектов на Урале — это Ямал СПГ. На территории Свердловской области также действует представительство компании «Хайлонг», которая занимается обработкой бурильных труб», — сообщили в пресс-службе.
Там также рассказали об открытии в сентябре 2023 года в Екатеринбурге сервисного центра китайских автомобилей.
В настоящее время Урал и Китай сотрудничают в сфере машиностроения, электротехнической промышленности, транспортного и энергетического машиностроения.
Ранее сообщалось, что Тульская область подпишет соглашения о сотрудничестве с Узбекистаном на выставке в Ташкенте.