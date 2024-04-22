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В УрФО обсудили перспективы сотрудничества с Китаем

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Полпред президента России по Уральскому федеральному округу Владимир Якушев обсудил перспективы инвестиционного сотрудничества с секретарём политико-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии Китая Чэнь Вэньцином.
В УрФО обсудили перспективы сотрудничества с Китаем
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральского полпредства.

«Один из крупнейших примеров инвестиционных проектов на Урале — это Ямал СПГ. На территории Свердловской области также действует представительство компании «Хайлонг», которая занимается обработкой бурильных труб», — сообщили в пресс-службе.

Там также рассказали об открытии в сентябре 2023 года в Екатеринбурге сервисного центра китайских автомобилей.

В настоящее время Урал и Китай сотрудничают в сфере машиностроения, электротехнической промышленности, транспортного и энергетического машиностроения.

Ранее сообщалось, что Тульская область подпишет соглашения о сотрудничестве с Узбекистаном на выставке в Ташкенте.

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