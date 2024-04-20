Тульская область подпишет соглашения о сотрудничестве с Узбекистаном на выставке в Ташкенте

Делегация Тульской области подпишет соглашения о сотрудничестве с Узбекистаном на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

На выставке ожидается более 10 тыс. посетителей, в том числе руководители профильных министерств, делегации регионов, представители бизнеса. Свой потенциал продемонстрируют компании из России, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, экспортный и инвестиционный потенциал региона представят на индивидуальном стенде. Посетители смогут увидеть товарную линейку примерно 500 тульских компаний — экспортёров, производящих продукцию машиностроения, металлургии, бытовую химию и удобрения, пищевую продукцию.

Кроме того, делегация региона проведёт ряд переговоров. В частности, заключение контрактов планируется по поставке в Узбекистан высокотехнологичных машин для обслуживания и ремонта железных дорог, запорное оборудование для нефтегазовой отрасли, изоляционное оборудование для объектов энергетики.