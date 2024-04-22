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В Москве запустили онлайн-сервис «Оценка потенциала локации»

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Портал «Малый бизнес Москвы» (МБМ) запустил бесплатный геоаналитический онлайн-сервис «Оценка потенциала локации».
В Москве запустили онлайн-сервис «Оценка потенциала локации»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра и правительства столицы.

Для представителей малого и среднего бизнеса доступны 47 сфер направлений бизнеса, среди которых торговля, общественное питание, бытовые услуги и другие.

Специалисты МБМ дадут консультацию и отчёт по выбранному местоположению, в который входят данные о количестве потенциальных покупателей, количество организаций-конкурентов, трафик по локации, средний чек.

Ранее сообщалось, что форум по финансовой грамотности состоится во Владивостоке.

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