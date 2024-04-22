В Москве запустили онлайн-сервис «Оценка потенциала локации»
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра и правительства столицы.
Для представителей малого и среднего бизнеса доступны 47 сфер направлений бизнеса, среди которых торговля, общественное питание, бытовые услуги и другие.
Специалисты МБМ дадут консультацию и отчёт по выбранному местоположению, в который входят данные о количестве потенциальных покупателей, количество организаций-конкурентов, трафик по локации, средний чек.
Ранее сообщалось, что форум по финансовой грамотности состоится во Владивостоке.