Форум по финансовой грамотности состоится 24 апреля во Владивостоке
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
«Родители примут участие в круглых столах, экспертных сессиях, дискуссиях по финансовой грамотности и финансовому просвещению с привлечением представителей экспертного сообщества, государственной власти, а также почётных гостей», — рассказали в Центре научных исследований и перспективных разработок.
Для детей подготовлена образовательная программа и игровые активности.
Ранее сообщалось, что государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» запустит онлайн-курс «Бизнес на прокачку» для начинающих предпринимателей.