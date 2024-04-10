Форум по финансовой грамотности состоится 24 апреля во Владивостоке

Первый форум «Мама, папа, я — финансово грамотная семья» для семей сотрудников оборонно-промышленного комплекса и федеральных силовых структур пройдёт 24 апреля во Владивостоке.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«Родители примут участие в круглых столах, экспертных сессиях, дискуссиях по финансовой грамотности и финансовому просвещению с привлечением представителей экспертного сообщества, государственной власти, а также почётных гостей», — рассказали в Центре научных исследований и перспективных разработок.

Для детей подготовлена образовательная программа и игровые активности.

Ранее сообщалось, что государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» запустит онлайн-курс «Бизнес на прокачку» для начинающих предпринимателей.