В Москве появится курс для начинающих предпринимателей

Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» запустит онлайн-курс «Бизнес на прокачку» для начинающих предпринимателей, заявила глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

Об этом сообщает сайт «Москва 24». Курс состоит из пяти обучающих вебинаров: «Основы предпринимательства», «Маркетинг», «Формирование рыночного предложения», «Продажи и инвестиции», «Командообразование». «Развитие своего дела во многом зависит от личной эффективности и налаженной работы коллектива», — сказала Кострома. Занятия начнутся 1 апреля 2024 года. Ранее сообщалось, что компании из Москвы стали лауреатами конкурса отечественных брендов «Знай наших».