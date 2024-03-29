В Москве появится курс для начинающих предпринимателей
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Курс состоит из пяти обучающих вебинаров: «Основы предпринимательства», «Маркетинг», «Формирование рыночного предложения», «Продажи и инвестиции», «Командообразование».
«Развитие своего дела во многом зависит от личной эффективности и налаженной работы коллектива», — сказала Кострома.
Занятия начнутся 1 апреля 2024 года.
Ранее сообщалось, что компании из Москвы стали лауреатами конкурса отечественных брендов «Знай наших».