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В Москве появится курс для начинающих предпринимателей

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Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» запустит онлайн-курс «Бизнес на прокачку» для начинающих предпринимателей, заявила глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.
В Москве появится курс для начинающих предпринимателей

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Курс состоит из пяти обучающих вебинаров: «Основы предпринимательства», «Маркетинг», «Формирование рыночного предложения», «Продажи и инвестиции», «Командообразование».

«Развитие своего дела во многом зависит от личной эффективности и налаженной работы коллектива», — сказала Кострома.

Занятия начнутся 1 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что компании из Москвы стали лауреатами конкурса отечественных брендов «Знай наших».

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