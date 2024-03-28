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Компании из Москвы стали лауреатами конкурса отечественных брендов «Знай наших»

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В конкурсе российских брендов «Знай наших» победили несколько московских компаний, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Компании из Москвы стали лауреатами конкурса отечественных брендов «Знай наших»

Об этом сообщает телеканал «360».

«В этом году 19 столичных компаний признали победителями конкурса: три в пяти основных номинациях и 16 — в специальных. Среди них — производители одежды и тканей, продуктов питания, косметики, ИТ-решений и интерактивного оборудования», — сказал Овчинский.

Конкурс, организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс, прошёл в нескольких номинациях: «Высокие технологии», «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив» и «ИТ».

Победителям окажут поддержку в продвижении на маркетплейсах и медиа, предоставят членство в бизнес-объединениях.

Ранее сообщалось, что пищевые предприятия из Москвы разработали новые линейки продукции.

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