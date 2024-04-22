Подмосковных студентов предупредили о новой мошеннической схеме
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Злоумышленники отправляют приглашения на участие в мероприятиях, где потребуется оплата, но на самом деле ничего не проводится, а средства уходят мошенникам.
Рекомендуется проверять организаторов. В частности, можно ознакомиться с данными о проведении предыдущих конференций и изучить домен почты.
Ранее основатель стартапа — разработчика ИИ-решений для бизнеса MAIA Олег Лупиков рассказал, какие схемы цифрового мошенничества существуют.