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Подмосковных студентов предупредили о новой мошеннической схеме

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В пресс-службе Мингосуправления Московской области предупредили, что мошенники начали организовывать фальшивые научные конференции.
Подмосковных студентов предупредили о новой мошеннической схеме
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Злоумышленники отправляют приглашения на участие в мероприятиях, где потребуется оплата, но на самом деле ничего не проводится, а средства уходят мошенникам.

Рекомендуется проверять организаторов. В частности, можно ознакомиться с данными о проведении предыдущих конференций и изучить домен почты.

Ранее основатель стартапа — разработчика ИИ-решений для бизнеса MAIA Олег Лупиков рассказал, какие схемы цифрового мошенничества существуют.

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