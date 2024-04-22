Подмосковных студентов предупредили о новой мошеннической схеме

В пресс-службе Мингосуправления Московской области предупредили, что мошенники начали организовывать фальшивые научные конференции.

Об этом сообщает телеканал «360».

Злоумышленники отправляют приглашения на участие в мероприятиях, где потребуется оплата, но на самом деле ничего не проводится, а средства уходят мошенникам.

Рекомендуется проверять организаторов. В частности, можно ознакомиться с данными о проведении предыдущих конференций и изучить домен почты.

Ранее основатель стартапа — разработчика ИИ-решений для бизнеса MAIA Олег Лупиков рассказал, какие схемы цифрового мошенничества существуют.