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Специалист Лупиков рассказал о схемах цифрового мошенничества

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Основатель стартапа — разработчика ИИ-решений для бизнеса MAIA Олег Лупиков рассказал, какие схемы цифрового мошенничества существуют.

В беседе с Life.ru он заявил, что в последнее время злоумышленники используют голосовые сообщения, создаваемые искусственным интеллектом (ИИ). С их помощью они вымогают средства от лица владельца аккаунта в соцсетях и мессенджерах.

Кроме того, ИИ способен создавать видеоконференции, когда подделывается не только голос, но и лицо пользователя.

Нередко мошенники представляются сотрудниками и директорами фирм в электронных письмах. Ещё одной уловкой являются рассылки, где говорится о победах в конкурсах и лотереях.

Пользователям рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, а также применять двухфакторную аутентификацию в мессенджерах.

Ранее руководитель группы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников.

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