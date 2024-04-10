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Специалист Алабин посоветовал не принимать незнакомые звонки из мессенджеров

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Руководитель группы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников.
Специалист Алабин посоветовал не принимать незнакомые звонки из мессенджеров
  • Gettyimages.ru

«Главное правило противодействия мошенникам — если вы получаете звонок якобы «из банка» или любой другой структуры, важно не вступать в разговор, положить трубку и перезвонить в банк по официально подтверждённому номеру телефона горячей линии», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, нежелательно принимать звонки из мессенджеров, так как в них можно прописать любое название банка или структуры.

Как отметил Алабин, не стоит сообщать по телефону номера карт, пин-код, коды из смс, CVV, поскольку настоящие сотрудники банка никогда не будут запрашивать подобную информацию.

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