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Специалист Ульянов рассказал о рисках при использовании публичного Wi-Fi

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал о рисках, которые могут возникать при использовании публичного Wi-Fi.
Специалист Ульянов рассказал о рисках при использовании публичного Wi-Fi
  • Gettyimages.ru

«Проблема открытых сетей Wi-Fi заключается в том, что мы не знаем, кто создал эту точку и с какой целью», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, теоретически возможен сценарий, что данные, передаваемые через незнакомую сеть, могут быть скомпрометированы, поэтому не стоит вводить логины, пароли и другие конфиденциальные сведения.

Ульянов рекомендовал использовать собственный мобильный интернет для входа в электронную почту, соцсети и платёжные приложения.

«Я не призываю отказаться от использования общественных Wi-Fi-точек. Просто это нужно делать очень аккуратно. Если пришлось подключиться к такой сети, лучше использовать её только для безопасных операций. Например, посмотреть карту, погоду или почитать новости», — добавил эксперт.

Ранее старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников рассказал о рисках при оплате с помощью QR-кода.

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