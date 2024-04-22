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Специалист Истомина дала советы по соблюдению цифрового этикета

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Эксперт по коммуникациям и связям с общественностью PRoud.365 Евгения Истомина рассказала, какие правила цифрового этикета желательно соблюдать.
Специалист Истомина дала советы по соблюдению цифрового этикета
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru она выразила мнение, что не стоит делить сообщение на несколько обрывистых слов — лучше написать в одном сообщении и приветствие, и основной текст.

Использование смайлов рекомендуется оставить только для хорошо знакомых собеседников. Текст с номером телефона, адресом электронной почты и другой важной информацией лучше направить отдельным сообщением для удобства копирования.

«Рекомендуется записывать голосовые сообщения только с согласия собеседника, избегая фонового шума и стараясь использовать этот формат только для неотложных ситуаций, которые не требуют последующего обращения к записи, или можете использовать преобразование из голосового в текст», — рекомендовала Истомина.

При отправке ошибочного сообщения желательно попросить прощения за доставленное неудобство. При необходимости созвониться предпочтительно спросить согласия у собеседника текстовым сообщением.

Ранее карьерный консультант рекрутинговой компании Cornerstone Оксана Семёнова дала советы тем, кто давно не менял место работы и не знает, с чего начать поиск.

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