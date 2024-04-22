Суд арестовал Нахида Гусейнова в рамках дела об убийстве москвича из-за парковки
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Избрать обвиняемому Гусейнову Нахиду меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня», — сказано в решении суда.
Гусейнов заявил, что не считает себя виновным и «ничего не знал», ходатайство об аресте просил отклонить.
Адвокат сообщил, что он оказался на месте преступления уже после его совершения.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве из-за спора на парковке в столице.
Как сообщила следователь в Замоскворецком суде Москвы, отец Шахина Аббасова пытался договориться с родственниками убитого молодого человека, чтобы замять дело.