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Суд арестовал Нахида Гусейнова в рамках дела об убийстве москвича из-за парковки

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал Нахида Гусейнова, второго фигуранта дела об убийстве москвича Кирилла Ковалёва из-за замечания о парковке.
Суд арестовал Нахида Гусейнова в рамках дела об убийстве москвича из-за парковки
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Избрать обвиняемому Гусейнову Нахиду меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня», — сказано в решении суда.

Гусейнов заявил, что не считает себя виновным и «ничего не знал», ходатайство об аресте просил отклонить.

Адвокат сообщил, что он оказался на месте преступления уже после его совершения.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве из-за спора на парковке в столице.

Как сообщила следователь в Замоскворецком суде Москвы, отец Шахина Аббасова пытался договориться с родственниками убитого молодого человека, чтобы замять дело.

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