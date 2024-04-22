Отец арестованного по делу об убийстве Аббасова призывал укрываться от следствия

Отец обвиняемого в убийстве из-за парковки Шахина Аббасова Низами Аббасов давал указания другим фигурантам дела скрываться от следствия.

Как пишет ТАСС, об этом заявил следователь в Замоскворецком суде Москвы.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об аресте ещё одного фигуранта дела, Нахида Гусейнова.

«Установлена связь, по которой старший Аббасов давал указания младшим скрываться от правоохранительных органов», — сказал следователь.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве из-за спора на парковке в столице.

Во время заседания стало известно, что отец Аббасова пытался договориться с родственниками убитого молодого человека из-за конфликта вокруг парковки, чтобы замять дело.