МЧС: в Курганской и Тюменской областях проходит активная фаза половодья

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в Курганской и Тюменской областях проходит активная фаза половодья.

Об этом он рассказал во время выступления на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Оренбурге.

«На сегодняшний день на территории Курганской и Тюменской областей проходит активная фаза весеннего половодья, обстановка меняется постоянно», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящий момент надо сосредоточиться на мероприятиях «по защите населённых пунктов, объектов экономики, дорог и мостов, а также превентивной эвакуации населения».

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что пик уровня воды в городе Ишиме ожидается 22 апреля.