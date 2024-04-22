Краснов встретился с генпрокурором ОАЭ

Генпрокурор России Игорь Краснов встретился в Москве со своим коллегой из ОАЭ Хамадом Саифом Аль-Шамси.

Краснов отметил, что благодаря личному вкладу президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна страны связывают крепкие дружеские отношения.

Дополнительный стимул сотрудничеству ведомств двух стран придала личная встреча генпрокуроров в декабре 2021 года в Абу-Даби, а также подписание меморандума о взаимопонимании.

«Мне приятно отметить, что Генеральная прокуратура Объединённых Арабских Эмиратов уже приступила к активной работе на платформе БРИКС, а Ваше личное участие в планируемой к проведению в Санкт-Петербурге в июне этого года 6-й встрече руководителей прокурорских служб государств — участников этого объединения весьма ценно для развития взаимодействия в таком формате», — сказал Краснов.

По его словам, представителей Генпрокуратуры ОАЭ пригласили на семинар для генеральных прокуратур государств — членов ШОС по обмену опытом в сфере возврата из-за рубежа преступных активов. Семинар пройдёт 22 мая в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Краснов предложил создать постоянно действующую рабочую группу для обсуждения и решения актуальных проблем борьбы с преступностью, защиты прав граждан.

Ранее Краснов и венесуэльский лидер Николас Мадуро встретились в Венесуэле.