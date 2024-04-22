Чёрные ящики нашли на месте падения бомбардировщика Ту-22М3 в Ставрополье

В Ставропольском крае нашли чёрные ящики на месте крушения бомбардировщика дальнего действия Ту-22М3.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, техническое состояние прибора регистрации параметров полёта и бортового речевого самописца бомбардировщика удовлетворительное.

Самописцы направят на расшифровку в один из научно-исследовательских институтов Московской области, добавил он.

19 апреля самолёт Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи.

Один член экипажа погиб.

Двоих лётчиков доставили в больницу. Угрозы их жизни нет.